Woerden rekent niet meer op komst azc

Fractievoorzitters van de partijen in de raad hebben deze week gezamenlijk besloten dat de situatie rond de mogelijke komst van een azc nu zó onduidelijk is dat debatteren zinloos is. Naar verwachting is pas eind deze maand via het COA meer duidelijk over vestigingslocaties die nodig zijn voor asielzoekers, nu de instroom van mensen veel minder groot is dan verwacht.



Nog niet duidelijk is of dit uitstel ook definitief afstel betekent voor de opvang aan de Bleek, in het voormalige Campinakantoor. Deze zou volgens het oorspronkelijke voornemen begin volgend jaar opengaan en ongeveer 300 asielzoekers gaan herbergen. Dit noemt de gemeente 'afwachten'.