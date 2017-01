Woerdense Noah (15) krijgt hond na facebookactie

Op de facebookpagina staat Noah te stralen met haar nieuwe huisdier. ,,Ik ben helemaal verliefd, welkom in de familie'', schrijft ze erbij. De nieuwste aanwinst is een boomer.



Grap

De actie begon als een grapje: Noah legde een briefje bij haar ouders op bed waarin ze niet alleen het verzoek, maar ook een heel uitlaatschema had opgesteld. Slim, want dat zette haar ouders aan het denken. ,,Mijn moeder plaatste mijn brief op Facebook en kreeg heel veel reacties van vrienden en familie. Daardoor riep ik: 'als ik 200 likes krijg, mag ik vast wel een hond'. Dat was mijn vader wat te gortig. Bij 2000 likes wilde hij er wel over nadenken...''



In het begin stroomden de likes binnen, maar het bleef stot nu toe steken op 1449 likes. Toch streken haar ouders over hun hart en werd de boomer gisteren aangeschaft. En op de foto te zien heeft ze een prima plek veroverd in huize Zuidam.