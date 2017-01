Woerdense Sofie zingt met Paul de Leeuw

Vlinders

Sofie meldde zichzelf aan voor de theatershow. ,,In 2009 deed Paul de Leeuw een duet met Adele waarin hij met haar Make You Feel My Love zong. Het leek me echt leuk om dat duet over te doen.’’ Toen de opnamen voor de show daar waren, was Sofie niet zenuwachtig. ,,Vlak voordat ik op moest komen had ik wel wat vlinders in mijn buik, maar toen ik het podium opliep waren die eigenlijk meteen verdwenen.’’