Woerdense wethouder De Weger treedt af

Zijn vertrek, dat hij donderdagavond in een extra raadsvergadering heeft aangekondigd, gaat per direct in. De ontslagbrief komt nog, maar de commissievergadering die daarna volgde (over onder andere molen De Windhond, het waterbeleidsplan en het hondenbeleid), woonde hij al niet meer bij.



Het opstappen is het gevolg van de raadsvergadering van december, waarbij de vier coalitiepartijen D66, Progressief Woerden, VVD en Sterk Woerden, het coalitieakkoord op het punt van de koopzondagen. Die zouden op basis daarvan niet uitgebreid worden. Vlak voor kerst werd dat echter overboord gegooid. Alle winkels mogen nu alle zondagen open.



Lijmen, leerde een week durende consultatie onder voorzitterschap van Heerd Jan Hoogeveen van D66, lukte niet. De breuk is definitief, zo bleek vanavond.