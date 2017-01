Woningen op eerste etage Charles Vögele Woerden

De Nederlandse tak van de Zwitserse modeketen werd vorige week failliet verklaard. ,,Door alle berichten hield ik er al wel rekening mee dat de huur, die over anderhalf jaar zou aflopen, mogelijk niet zou worden verlengd", vertelt Den Hollander. ,,Vooruitlopend daarop heb ik een bouwvergunning aangevraagd en gekregen."



Nu Charles Vögele de tien jaar huur in het 'oude HEMA-pand' niet vol gaat maken, kan Den Hollander zijn bouwplannen versneld uitvoeren. ,,De plannen voor twee woningen liggen er al."



Begane grond

Wat er op de begane grond van het winkelpand gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ,,Ik moet op zoek gaan naar een nieuwe gebruiker", vertelt Den Hollander, die verwacht over een maand of drie tot vier meer te kunnen vertellen.



Voorlopig is Charles Vögele nog gewoon open. ,,De intentie is om nog vier tot zes weken open te blijven", weet een medewerkster die anoniem wil blijven.