Aangespoeld been is van vermiste Belgische vrouw

Echte fans van Film by the Sea: Nel en Kees zien drie films per dag

15:47 VLISSINGEN - Elke dag drie films, lekker eten en een hotelkamer met uitzicht op de Westerschelde. Nel en Kees Bakker zijn fan van Film by the Sea. Het echtpaar strijkt neer in het CineCafé van de bioscoop in Vlissingen. Ze hebben net Bacalaureat gezien, een Roemeense film. Ze pauzeren. We moeten niet te lang praten. Het was warm in de zaal. Zo meteen begint Three Generations.