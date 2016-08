Derde dodelijk slachtoffer brand verzorgingshuis Krabbendijke

Provincie Zeeland vecht verbod op afschieten herten mogelijk aan

30 augustus MIDDELBURG - Wil de provincie nog ontheffing kunnen verlenen voor het afschieten van damherten in de De Manteling en op de Kop van Schouwen, dan moet ze snel in beroep gaan tegen een uitspraak van de rechtbank. "We nemen binnen twee weken een besluit nemen of we de uitspraak van de rechtbank aanvechten", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht.