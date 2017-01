Een gewaarschuwd mens...

Officier eist einde aan droombaan van Arnemuidenaar

18:01 MIDDELBURG - Officier van justitie Cees van Spierenburg is ervan overtuigd dat een chauffeur (24) uit Arnemuiden of zat te slapen of bezig was met iets anders toen hij op 26 oktober 2015 een ernstig ongeval veroorzaakte op de A58. Vlak voor de afslag richting Kapelle botste K. de R. die bewuste namiddag op de vluchtstrook tegen een geparkeerde auto van een Belgisch echtpaar. Het was gestopt omdat het lichtje van de koelvloeistof van hun auto brandde. Hij wilde bijvullen en stond achter zijn auto met geopende klep toen De R. hem frontaal aanreed. Het slachtoffer raakte zeer ernstig gewond en is zowel geestelijk als lichamelijk blijvend gehandicapt.