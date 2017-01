Het is 'ieder voor zich' bij Veiligheidsregio Zeeland

Officier: 'Vreemd dat niemand dat mes zag waar Vlissinger mee dreigde'

17:16 MIDDELBURG – "Niemand heeft dat mes gezien. Dat vind ik wel opvallend", zei officier van justitie Rob Rammeloo maandag tegen de 25-jarige H.D. Deze Vlissinger verscheen voor de rechtbank omdat hij op 16 oktober vorig jaar in Vlissingen een 22-jarige inwoner van Oost-Souburg vijf maal met een mes stak. Volgens de Vlissinger was hij die nacht samen met een vriend op stap en werden ze op het Bellamypark bedreigd door de Souburger, zijn broer en zijn vrienden. Zijn maat werd knock-out geslagen en daarna was hij het mikpunt, aldus de Vlissinger. Om zich te verdedigen trok hij, nadat hij al een serie klappen had gekregen, een mes dat hij ‘toevallig’ bij zich had om daarmee zijn aanvallers van zich af te houden.