Onrust in Vlissingen: politievoertuigen vernield, auto's in brand, ME ingezet

Gaslek in Nieuw- en Sint Joosland, alle woningen weer vrijgegeven

1:43 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Op oudejaarsavond is aan de Achter de Kerk in Nieuw- en Sint Joosland een gaslek ontstaan. Rond 1.00 uur is het lek gedicht. De bewoners van de woningen in de straat mochten rond 1.30 uur terug naar huis. De Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt mensen geen vuurwerk af te steken in de omgeving van de plek vanwege explosiegevaar.