'Verdenking IS-sympathisante voor aanslag op de Efteling was serieus'

Terroristische organisatie

Het betrof het tweede verhoor van Marjan die een dag eerder was opgepakt op verdenking van artikel 140a: deelname aan een terroristische organisatie. Als Broere het politiebureau binnenstapt, voelt hij meteen de spanning. Twee rechercheurs nemen hem apart en praten op hem in. „Ze zeiden dat er topoverleg was geweest door de politie in Nederland met buitenlandse diensten. Iedereen was in opperste staat van paraatheid. Op de telefoon van Marjan hadden ze berichten gevonden over IS-strijders die zouden afreizen naar Nederland en België. Er waren concrete aanwijzingen voor aanslagen.”



Stress

Broere voelde de stress: „Ze zeiden: we snappen jouw rol als advocaat. Maar hou er rekening mee dat er honderden mensenlevens op het spel staan. Je cliënt kan zich beroepen op het zwijgrecht, maar is dat verstandig?” De Roosendaalse advocaat stond voor een principieel dilemma: „Ik ben advocaat, ik zit hier voor de belangen van mijn cliënt, niet voor de staatsveiligheid. Maar ik ben ook een mens.”



Verklaren

Hij belde zijn ervaren kantoorgenoot Henk van Asselt (57). „We hebben besloten de mogelijkheden duidelijk aan Marjan voor te leggen: ontkennen, zwijgen óf de politie helpen en alles verklaren, wat strafrechtelijke gevolgen kan hebben. Ze heeft overtuigd voor het laatste gekozen.” Marjan is ‘in vier of vijf verhoren ook aan de tand gevoeld over een mogelijke aanslag in de Efteling. „Het was een serieuze verdenking. Maar het is nooit concreet geweest, anders was ze na zes weken nooit uit de voorlopige hechtenis geschorst.”