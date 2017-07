Verwarde man dreigt zichzelf en woning op te blazen in Stavenisse

UpdateSTAVENISSE - Een 26-jarige man uit Stavenisse heeft zondagavond gedreigd zichzelf en zijn huis op te blazen. De man is in verwarde toestand aangehouden.

De politie werd rond 18.35 uur ingeseind over het plan van de man, die ook gedreigd had om met zijn luchtbuks te schieten als mensen dichtbij zijn woning zouden komen. Om zijn doel te bereiken, had hij de gaskraan opengedraaid.

Drie ambulances en verschillende eenheden van de brandweer gingen naar de woning toe. Ook werden een onderhandelaar en traumahelikopter opgeroepen. De Wilhelminastraat werd met linten afgezet en omwonenden moesten hun huizen verlaten.

Toen er rook uit de woning kwam, drongen brandweer en politie het huis binnen en werd de man omstreeks 19.45 uur gearresteerd. Brandweerlieden zochten de brandhaard op en konden een half uur later het sein brand meester geven. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.

Typische en aparte jongen

De bewoner van de woning aan de Wilhelminastraat in Stavenisse had afgelopen woensdag ook al voor consternatie gezorgd. Ook toen moesten hulpdiensten ter plaatse komen, zeggen omwonenden. Ze omschrijven hem als een typische en aparte jongen. Volgens achterbuurman Rien Moerland woont hij sinds ruim een jaar in de straat. ,,Maar ik heb er nooit problemen mee gehad."

Zondagavond had de bewoner een matras in brand gestoken. De situatie leek uit de hand te gaan lopen, vandaar dat hulpdiensten massaal aanwezig waren. ,,Als de politie komt zeggen dat je je huis uit moet, is dat wel even schrikken", zegt Dick Wouters. De aangehouden bewoner is zijn directe buurman. Bang is hij echter niet geweest. ,,Dat hij de boel zou hebben willen opblazen hebben wij niet gehoord." Ook bij andere bewoners van de Wilhelminastraat was geen sprake van paniek. ,,Maar alles was in rep en roer. Niet te filmen. En dat voor zo'n klein dorpje."

Voor de man wordt lichamelijke- en psychische hulp geregeld. Hij is daarom overgebracht naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Wat zijn motief was, is niet bekend.