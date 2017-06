Voetbalfans in shock na chaos in Turijn: Ik dacht dat we dood gingen

Voetbalfans Jordy van Bremen en Jorden Takiddine keerden vandaag aan het eind van de middag terug in Nederland met een gevoel van opluchting maar nog redelijk in shock. ,,Het leek of er met een mitrailleur werd geschoten'', vertelde Van Bremen vandaag vanuit Milaan. ,,Ik was Jorden binnen een seconde kwijt. Ik dacht echt dat we dood gingen.''



De twee vrienden zagen elkaar twee uur later pas terug, omdat bellen niet mogelijk was. ,,Ik had mijn telefoon aan Jorden gegeven'', vertelde Van Bremen. ,,Ik ben richting ons appartement gegaan en heb later via Facebook contact met hem gekregen. In een café bij ons appartement ben ik geholpen. Er zat bloed op mijn been en dat werd schoongemaakt.''



Takiddine zag rond de zeventigste minuut van de finale, kort nadat Real Madrid op een 3-1-voorsprong was gekomen, ineens een heleboel mensen richting de zijkant van het plein rennen. ,,Je kon op meerdere pleinen in de stad naar de wedstrijd kijken. De sfeer was fantastisch, tot ineens die paniek uitbrak'', vertelde Takiddine. ,,Je weet niet wat er gebeurt, je moet mee, je hebt geen keuze. Op een gegeven moment gingen veel mensen ook plat op de grond liggen, ik denk omdat ze dachten dat er een aanslag werd gepleegd. Ik rende weg van het plein, de adrenaline schoot door mijn lijf. Ik was Jordy kwijt en liep daar in mijn eentje. Gelukkig waren er mensen die me hielpen.''