Vrouw komt vast te zitten op geopende Sloebrug in Vlissingen

In twee jaar 68 miljoen EU-geld naar Zeeland

17 juni MIDDELBURG Tussen eind 2014 en eind 2016 is er vanuit de EU 68 miljoen euro gegaan naar 80 projecten in Zeeland of grensoverschrijdende projecten waaraan Zeeland deelneemt. Het leeuwendeel, 48 miljoen, ging naar de de Nieuwe Sluis die in Terneuzen gebouwd wordt. Verder is er Europees geld gegeven aan natuurproject Smart Sediment (3,8 miljoen) en energieproject de Getijdenturbines aan de Oosterscheldekering (2 miljoen euro).