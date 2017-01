Zeer zeldzame vleermuis in bunkers Burgh-Haamstede

Deze zeldzame vleermuis is tot nu toe vooral in Zuid-Limburg waargenomen. Het diertje overwintert er in de kalksteengroeven. ,,En nu dus ook in de bunkers in de Kop van Schouwen'', aldus boswachter André Hannewijk. Waarom deze eenzame ingekorven vleermuis Schouwen als overwinterplaats heeft uitgekozen is niet duidelijk. Mogelijk is hij verdwaald en heeft hij het gezelschap van andere vleermuizensoorten opgezocht.