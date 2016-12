Ambitieus bouwplan tegen krimp van Zoetermeer

Volgens de nieuwe bouwagenda moeten er duizenden duurzame en betaalbare woningen worden gebouwd. Zoetermeer zal wel moeten, zo luidt de conclusie. Want de bevolkingssamenstelling van de stad verandert, gezinnen worden kleiner, er zijn meer alleenstaanden en de stad vergrijst.



Wethouder Taco Kuiper onderstreept de problematiek: ,,Het gevaar bestaat dat we na 2017 een krimpgemeente worden."



Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving daalt het aantal inwoners tot 2040 met 4,8 procent en is het de enige krimpgemeente binnen de regio. Ook de gemeente gaat uit van een krimpprognose. Minder inwoners zet de kwaliteit van voorzieningen zoals onderwijs, zorg en sportfaciliteiten onder druk.



Vestia

De komende 15 jaar moeten er jaarlijks zo'n 700 woningen gebouwd gaan worden. Aan het einde van de rit beschikt Zoetermeer dan over 65.000 woningen, 10.000 woningen meer dan nu. Het aantal sociale woningen moet omhoog naar 18.900, aldus de woonagenda.



Momenteel ligt het aantal daaronder, met name door de verkoop van woningen door woningcorporatie Vestia. De Goede Woning heeft al aangegeven 1.000 woningen in de sociale sector te willen bouwen. Dit komt bovenop de 500 woningen die het al in de planning heeft staan.



Locaties

De bouwgrond in de stad ligt niet voor het oprapen. De bouwagenda heeft twaalf locaties in kaart gebracht waar op korte termijn woningen kunnen worden gebouwd. Voor de langere termijn gelden ook andere opties.



Kuiper: ,,We kunnen bouwgrond winnen door herverkaveling en we kijken naar transformaties van kantoren en bedrijventerreinen."

De gedachte gaat ook uit naar hoogbouw, met name in het centrum. Het woningaanbod moet divers zijn. Naast sociale woningbouw zijn ook jongerenwoningen en woningen in het duurdere segment nodig.



De lat wordt ook hoog gelegd voor wat betreft het milieu. Kuiper: ,,We hebben de ambitie om in Zoetermeer duurzaam te bouwen. Voor nieuwbouw geldt het 'Nul op de Meter'-principe."

Begin volgend jaar beslist de gemeenteraad over de bouwagenda.