Aptroot over Wassenaar: 'Fusie met Voorschoten niet uitsluiten'

Dat zei Aptroot vandaag bij een persgesprek op het stadhuis van 'zijn' Zoetermeer. Sinds vanmiddag doet de burgemeester ook Wassenaar er even 'bij'. Tot medio volgend jaar is hij benoemd als waarnemend burgemeester van het villadorp. ,,Pittig, maar te doen", zo omschrijft Aptroot de klus.



Hij benadrukt in de eerste plaats burgemeester van Zoetermeer te zijn. ,, We zullen soms wat schuiven met agenda's, maar ik blijf in Zoetermeer alle taken uitvoeren die ik nu ook doe.''



Heel anders is dat in Wassenaar. Aptroot wil zich daar alleen richten op het 'normaliseren' van de verhoudingen in de gemeenteraad en mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende maanden moet een knoop worden doorgehakt of Wassenaar gaat fuseren met Voorschoten.