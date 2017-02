Droom vervuld in het water

Frozen

,,Om te kijken of er interesse was in mij als clown, plaatste ik een advertentie op Marktplaats. Er kwamen zoveel reacties, dat had ik echt niet verwacht. Twee jaar geleden was de film Frozen een hit en toen besloot ik om meer met prinsessen te gaan doen. Bij Albert Heijn plaatste ik op zo'n blauw kaartje een oproepje om kinderen van ouders die het niet erg breed hebben te vermaken als prinses Elsa, en ook daar kwamen heel veel reacties op. Samen met Albert Heijn hebben we toen een speciale middag georganiseerd", aldus Groen.



Behalve als het karakter Elsa, kan ze zich onder meer omtoveren in Rapunzel, Tinkerbell, Sneeuwwitje, Assepoester, Belle en Alice uit Alice in Wonderland. Voor jongens is er ook een Spiderman, Jack Sparrow en een Captain A. Elk weekend en op woensdagmiddag is de 28-jarige op een feestje te vinden. Maar doordat de pakken vrij kostbaar zijn, is het meer een hobby dan een baan waar ze van kan leven. ,,Je moet er wat voor overhebben. Het zeemeerminnenpak, dat uit Amerika komt, kostte bijvoorbeeld 3.000 euro, maar het was een meisjesdroom om een staart te hebben. Ik wilde namelijk echt zo'n siliconenpak, omdat een stoffen variant snel 'nep' overkomt. De eerste keer kocht ik er één tweedehands voor 1.800 euro, maar die bleek me niet te passen."



Als klanten het willen neemt Marisja ook haar zeemeerman mee. ,,Mijn vriend past dat tweedehands pak wel. Maar het is nog niet gebeurd dat we samen zijn geboekt. Het inhuren van karakters wordt steeds populairder in Nederland, maar het is nog niet zo normaal als in Amerika. Vooral bij de zeemeermin. Het is soms best moeilijk om een locatie te vinden. In Amerika hebben mensen vaak een zwembad in hun tuin, maar in Nederland ben je aangewezen op accommodaties. Misschien dat ik dit jaar vaker wordt geboekt nu het bekender aan het worden is en er een NK is gehouden."