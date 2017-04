Bekende tatoeëerders zetten Silverdome op z'n kop

Ook de Japanse tatoeëerder Yojiro Harada, bekend van realityserie Miami Ink., is te vinden in de Silverdome. ,,Ik hou het een beetje rustig voor mezelf. Het is pas de eerste dag, het moet niet te druk worden.’’ Hij noemt de sfeer ‘geweldig’. ,,Er zijn hier hele leuke mensen, goede artiesten. Ik hou ervan.’’



Yojiro heeft in totaal vier tatoeages geboekt op de eerste dag. ,,Ik heb die gisteravond al voorbereid, want ik doe mijn uiterste best voor elke tatoeage. Het moet niet afgeraffeld worden.’’