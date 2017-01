'Benoeming Aptroot is vreemd'

Benoeming Aptroot schoffeert inwoners én burgemeesters

Daarmee schoffeert hij zowel de inwoners van Zoetermeer als van Wassenaar! Blijkbaar zijn de gemeente Zoetermeer (meer dan 100.000 inwoners ) en de 'bijzondere' gemeente Wassenaar (zo'n 25.000 inwoners) als een bijbaantje parttime, in een uur of 20, te besturen! Ook schoffeert de heer Smit met deze bijzondere benoeming alle andere burgemeesters in Zuid-Holland! Hij ziet het burgervaderschap blijkbaar als een parttime functie! Een slechte beurt van de CdK!

W.J.A.M. Van Bree, Voorschoten.



Worden wij in Voorschoten belazerd?

Worden wij in Voorschoten met z'n allen belazerd? Eerst burgemeester Staatsen weg, in zijn plaats komt een interim-burgemeester die, neem ik aan, de opdracht heeft gekregen een fusie in goede banen te leiden. De wethouder van financiën stapt op. Met bonus. Even daarna wordt Voorschoten onder curatele geplaatst omdat de financiën niet in orde waren, zeg maar een puinhoop. Als Wassenaar er in trapt om met het arme Voorschoten in zee te gaan het volgende: wij moeten dan ook meebetalen aan de beveiliging van de Amerikaanse ambassade die op Wassenaars grondgebied staat. Dat gaan wij dan weer terugzien in een ruime verhoging van de ozb. Die waarschijnlijk dit jaar ook al omhoog zal gaan in verband met de slechte financiële positie. En dan heb ik het nog niet over andere zaken, die de gemeente Voorschoten niet wil delen met inwoners. Er gebeurt zoveel vreemds in Voorschoten!

Ron George, Voorschoten.