Bezwaar ingediend om geheime stukken gevangenis

Op 20 september vorig jaar viel de doorgedraaide R. het slachtoffer Elbert Geveke (82) uit Reeuwijk aan in diens cel. Jan R. zat vast voor een roofoverval en stond bekend als de stalker van Chantal Janzen. Vanwege psychoses zat hij eerder op afdelingen waar speciale zorg wordt gegeven.



De Wassenaarse strafpleiter staat de makelaar bij die slachtoffer was van een beschieting door de omgebrachte gevangene. Hij dient vandaag bezwaar in tegen de beslissing van het ministerie om stukken geheim te houden over de plaatsing van R. in de Zoetermeerse gevangenis.



Eisen

Uit interne correspondentie blijkt, zonder te zeggen welke afwegingen ten grondslag liggen om R. op een gewone afdeling te plaatsen, dat 'formeel aan alle eisen is voldaan'. Tegelijkertijd worden er wel aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. Zo zijn sloten vervangen en maatregelen genomen om het delen van informatie over gevangenen te verbeteren.



Het ministerie houdt de beraadslagingen geheim om de privacy van haar ambtenaren te beschermen. Diekstra stelt echter dat er 'ernstige fouten' zijn gemaakt en dat de samenleving recht heeft te weten welke dat zijn.