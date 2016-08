Blokje om doet olifant Buba circus even vergeten

Geen kunstjes meer

Optreden zit er alleen niet meer in, wat de olifant volgens circusdirecteur Lutz Freiwald toch wel erg mist. Om haar af te leiden, gaat hij regelmatig uren met haar wandelen. ,,Als de muziek aanging en de show begon, snapte ze niet waarom ze niet mee de tent in mocht. Je kunt het natuurlijk ook niet uitleggen aan dieren", vertelt Freiwald



Olifanten zijn geen domme dieren en al snel had Buba door dat ze voorlopig geen kunstjes meer gaat vertonen. ,,Daar heeft ze nu nog wel moeite mee. Het is niet zozeer dat ze het mist om een trucje te doen, maar het contact met mensen. Daarom doen we nu zoveel mogelijk om haar af te leiden en maken we vaak een ommetje."



Bijzondere band

Deze week waren de twee al vaak struinend in het groen aan de Van der Hagenstraat gezien, wat bij voorbij fietsende en rijdende mensen niet onopgemerkt bleef. Wat er precies na januari 2017 gaat gebeuren, is nog onzeker. Freiwald doet er samen met de andere leden van het circus alles aan om de grote viervoeter bij zich te kunnen houden. ,,We hebben allemaal een hele bijzondere band met Buba. Ik ken haar door en door. Ik weet wanneer ze wil wandelen en wanneer ze dorst of honger heeft. Ze hoort hier thuis. Nergens anders zou er zo goed voor haar gezorgd kunnen worden."