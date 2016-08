Broodje vlees omlijst met oude vinylplaten

Exotisch

Op het festivalterrein aan het Marseillepad zorgen diverse palmbomen en terrasjes met houten banken voor een exotische sfeer. Het publiek bestaat uit families, ouderen en jongeren. Kinderen kunnen zich vermaken bij onder andere een silent disco en met oude spelcomputers.



Kok Dré Meijer bespuit bij Smokey Goodness het vlees met een mix van bier en sinaasappelsap. ,,Ik had niet verwacht dat het zo druk zou worden. Vrijdag was een personeelslid uitgevallen, waardoor ik alleen met mijn moeder stond. Gelukkig zijn wij goed op elkaar ingespeeld. Het was hard werken, maar ook leuk. Het is een gezellig festival met een goede sfeer", aldus de kok.



Een stukje verderop nemen de vrienden Chris en Guido uit Zoetermeer een hapje van hun broodje varkensvlees. ,,Ik woon hier om de hoek, dus het festival is bijna in mijn achtertuin. Vorig jaar zijn we ook geweest en het was toen zo leuk dat we het dit jaar niet wilde missen", zegt Chris.