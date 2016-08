'Buba is echt een lid van de circusfamilie'

Olifanten zijn geen domme dieren en al snel had Buba door dat ze voorlopig geen kunstjes meer mag vertonen. ,,Daar heeft ze nu nog wel moeite mee. Ze mist niet zozeer het trucjes doen, maar het contact met mensen. Daarom doen we nu zoveel mogelijk om haar af te leiden en maken we vaak een ommetje", vertelt Freiwald. ,,Het heeft tijd nodig'', zegt Van Geet.



Pijn

De mannen hebben zelf ook moeite met de situatie. ,,We zijn altijd onderweg en hard bezig. Dan is het heel moeilijk om dit er emotioneel gezien nog bij te hebben'', zegt Van Geet. Freiwald: ,,Het doet pijn. Als je bij het circus werkt, krijg je ook van alles naar je hoofd. Dat je niet goed voor de dieren zorgt, dat het zielig is. Maar we doen hartstikke ons best om hen een zo goed mogelijk leven te geven.''



Omdat de olifant niet meer optreedt, verdient het circus ook niets meer aan haar. Terwijl het houden van een olifant aardig wat geld kost, inclusief vervoer. ,,Dat hebben we ervoor over om haar hier te houden'', aldus Freiwald.



Aandacht

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over wat er na januari 2017 gaat gebeuren. ,,Er wordt onderzocht gedaan of het dier inderdaad beter bij ons kan blijven. We hopen op een goede uitkomst, maar ik heb er wel vetrouwen in'', aldus Van Geet. Freiwald: ,,Dit is de plek waar ze thuishoort, bij haar familie. Nergens kan er beter voor haar worden gezorgd dan hier. Hopelijk kan dat de rest van haar leven.''



In de tussentijd krijgt de olifant extra aandacht om haar verloren showleven te compenseren. Op het terrein heeft ze een eigen speelruimte met een grote band en elke dag krijgt ze de kans om Zoetermeer verder te verkenen. ,,Ik ken haar door en door. Als ze met een bepaalde blik naar me kijkt, weet ik dat ze er even uit wil en dan gaan we", vertelt Freiwald.



Douche

Als Buba haar eten op heeft, krijgt ze van de 56-jarige man een koude douche tegen de hitte en gaat het stel weer op pad. Eenmaal de weg overgestoken, doet Buba zich nog even tegoed aan wat overtollig groen en schuurt haar dikke huid tegen een boom. Haar verschijning trekt veel bekijks. Voorbijgangers stappen van hun fiets om snel een foto te maken.



Vandaag en morgen verzorgt het circus nog voorstellingen in Zoetermeer.