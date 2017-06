Buren geschokt: 'Verdachte onthoofding leek lieve jongen'

De meeste buurtbewoners kennen Sander (zoals Lysander genoemd wordt) als een 'lieve en sociale' jongen. ,,Hij maakte altijd met iedereen een praatje", zeggen buren. ,,Hij zorgde tot twee jaar geleden goed voor zijn oma. Zij zat in een rolstoel en regelmatig reed hij met haar rond of haalde hij boodschappen voor haar. Iedere dag kwam hij met zijn bastaard-herder bij ons langs voor een brokje voor de hond. We maakten dan ook vaak een praatje." Na het overlijden van zijn oma ging het bergafwaarts met Sander. ,,Hij vertelde dat hij veel verdriet had en begon te drinken. Regelmatig was hij dronken en zong hij 's nachts op zijn balkon.'' Andere buren omschrijven hem als een 'aparte vogel'. ,,Hij liep altijd heel hyper door de wijk. Of 'ie adhd had of aan de drugs zat, weet ik niet." Mede-verdachte Henk K. is voor de buurt een groot mysterie. ,,De politie heeft hem opgepakt in het huis van Sander. Daar zou hij al een tijdje bivakkeren. Maar wij hebben hem hier in de buurt nog nooit gezien."

Moord

De doofstomme Adrie werd in februari gevonden in zijn benedenwoning aan de Leopoldhove in Zoetermeer. Bekenden van de man hadden de politie gealarmeerd nadat zij geen gehoor kregen aan de voordeur. Buren bleken al enige tijd een penetrante geur te hebben geroken.



Uit onderzoek bleek dat Adrie al enkele weken daarvoor om het leven was gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het drama zich precies heeft voltrokken. De verdachten en het slachtoffer waren bekenden van elkaar, maar wat het motief is geweest voor de onthoofding is niet bekend.



Deze krant sprak kort na de vondst van het lichaam met Lysander. Hij speelde toen de 'geschokte' buurman. ,,Samen met een vriendin spraken we weleens met Adrie af bij hem thuis", zei hij toen de verslaggever hem op straat aansprak. Lysander stonk toen naar drank en rook. Hij vervolgde: ,,We dronken samen een biertje of we keken televisie of een film. Regelmatig hielp ik hem met administratieve zaken. Door zijn handicap vond hij het lastig zaken te begrijpen of zich verstaanbaar te maken. Dan schakelde hij mijn hulp in. Echt triest dat hij er niet meer is."



Wat zich die bewuste februaridag in het huis van Adrie den Engelsman heeft afgespeeld, is ook voor de buurt een raadsel. ,,We weten dat hij wel-eens bij het slachtoffer over de vloer kwam, maar ik heb geen idee wat hij daar uitspookte. Ik kan niet geloven dat hij dat heeft gedaan. Hij en de andere verdachte zijn een stelletje mongolen."