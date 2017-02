CDA komt met motie tegen windmolens bij De Balij

Het CDA doet morgenavond bij monde van Statenlid Ellen Verkoelen in de commissie Ruimte en Leefomgeving een dringend beroep op het College van Gedeputeerde Staten om De Balij als plek voor de windturbines van de lijst met voorgestelde locaties te halen. Een motie heeft ze al in voorbereiding.



Verkoelen erkent desgevraagd dat CDA-gedeputeerde Adri Bom, portefeuillehouder voor onder meer windenergie, onder zware druk staat. ,,Een meerderheid van de Statenleden is het met ons eens. Dat blijkt uit mijn contacten met andere fracties."



Vastgebeten

Verkoelen heeft zich de afgelopen jaren in het dossier windenergie vastgebeten. De energiespecialiste van het CDA heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om haar kritiek op het voorstel van het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland wijd en zijd over het voetlicht te brengen. ,,Het is een emotioneel en gevoelig onderwerp waar de degens stevig over gekruist zijn in de media, in zaaltjes en gemeenteraden. Morgen zal het provinciehuis in Den Haag weer vol zitten met verontruste inwoners die de plaatsing van windturbines in De Balij aanvechten."



Verkoelen wijst erop dat vanuit de gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer opnieuw het klemmende verzoek aan Gedeputeerde Staten is gedaan het drukbezochte randstedelijke recreatiegebied De Balij te ontzien. ,,De maatschappelijke weerstand tegen windturbines in dit natuurgebied van Staatsbosbeheer is zeer groot.''



Willekeur

Gedeputeerde Staten houden echter nog steeds vast aan hun voorstel 'Ontwerp partiële herziening van de VRM windenergie' waarin De Balij als locatie is opgenomen. Volgens Verkoelen heeft echter geen zorgvuldige afweging voor deze locatie plaatsgevonden. ,,Dat geldt ook voor de locaties A13 Technopolis Delft en ABC Westland en veel andere initiatieven."



Verkoelen noemt het een weg vol willekeur en hap-snapbeleid dat het aantal te realiseren megawatt de voorkeur heeft gekregen boven de leefbaarheid en leefomgeving.