Charlie Aptroot waarnemend burgemeester Wassenaar

D66'er Jan Hoekema (64) maakte in december bekend dat hij medio januari wilde stoppen als burgemeester van Wassenaar. Hij was burgemeester van het villadorp sinds 2007. Hij haalde meermaals het nieuws met rellen en aanvaringen met de gemeenteraad. Hij kreeg per 15 januari eervol ontslag van de commissaris van de Koning van Zuid-Holland.



Jaar

Met Aptroot (66) krijgt Wassenaar weer een VVD'er als burgemeester, zij het tijdelijk. In samenspraak met de gemeenteraad heeft commissaris van de Koning Jaap Smit besloten dat de waarnemend burgemeester meer dan een jaar aanblijft, tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.



Op het takenlijstje voor oud-Wassenaarder Aptroot staat onder meer het 'normaliseren' van de verhoudingen in Wassenaar. Het dorp is al tien jaar een politiek slagveld. Het gemeentebestuur sneuvelde twee keer en tal van wethouders stapten op



Ervaring

Charlie Aptroot beschikt in ieder geval over ruime bestuurlijke ervaring. Van 1982 tot 1998 was hij lid van de gemeenteraad van Wassenaar. Tussen 1990 en 1996 was hij wethouder in die gemeente. Van 1999 tot 2003 was de Aptroot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland waarna hij van 2003 tot 2012 lid was van de Tweede Kamer. Sinds 2012 is Charlie Aptroot burgemeester van Zoetermeer.