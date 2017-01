De 'weerman' van Zoetermeer

Of hij de Piet Paulusma is van Zoetermeer? Van de Wijngaard lacht. ,,Nee hoor, ik ben geen echte weerman. Natuurlijk vind ik er wel wat van en tweet ik mijn bevindingen, maar het is vooral de buitenwacht die mij als een Paulusma neerzet."



Vijftien jaar geleden begon zijn 'uit de hand gelopen hobby' tijdens een bezoekje aan Frankrijk. Daar kocht Van de Wijngaard zijn eerste weerstation. ,,Gewoon een eenvoudige wind-, regen- en thermometer."



Maar al snel wilde hij er meer mee. Internet was populair aan het worden. Van de Wijngaard bouwde zelf een site, een vriend van hem zorgde voor een snelle verbinding en Zoeterweer.nl was geboren. Alle actuele weerdata die hij vergaart vanaf het weerstation op zijn woonadres op de Zijlberg is hierop te zien.



Het bleek ook nog eens een gouden greep. De reacties waren zeer positief, maar er kwam ook een vraag naar weerstations op gang van particulieren en bedrijven. ,,Ik ben weer naar Frankrijk gegaan en heb daar flink ingeslagen. De weerstations die overbleven, verkocht ik via Marktplaats. Zo ben ik de commerciële kant ingerold."



Inkomsten

Het weer zorgt ervoor dat Van de Wijngaard nu zijn dagelijkse kost ermee kan verdienen. ,,Ik heb het alleen zo druk dat ik weinig tijd aan de site kan besteden. Daarnaast ben ik ook niet zo sociaal op social media. Ik twitter wat, maar ik wil binnenkort echt meer gaan doen op Facebook."



Klanten van over de hele wereld weten hem te vinden. Van de Wijngaard is met driehonderd weerstations uniek in zijn handel. Kroatië is momenteel topafnemer. ,,Het toerisme groeit daar enorm. Veel strandtenten willen een weerstation op het dak." Maar dat geldt ook voor Nederland. Door 'wet en regelgeving' moeten bijvoorbeeld grote evenementententen ook voorzien zijn van een weerstation. ,,Laatst kocht André Rieu er nog een. En Zondag in 't Park ook. Bij windkracht vijf moeten sommige tenten worden afgebroken."



Eén keer in de zoveel tijd houdt hij ook een open dag. Zaterdag 28 januari kunnen geïnteresseerden terecht op het kantoor aan de Heliumstraat. ,,Sommige mensen willen liever eerst iets zien. Het is dan tastbaar."



Fascinatie

Zijn fascinatie met het weer kreeg Van de Wijngaard mee van zijn ouders. ,,Iedereen heeft wel iets met het weer. Mijn ouders waren er altijd mee bezig. Weerstationnetjes, barometers, het hing er bij ons allemaal." Maar Van de Wijngaard is er zelf niet in geslaagd zijn weer-dna over te dragen aan zijn twee dochters. ,,Ze zijn 12 en 14. Ze hebben een eigen YouTube-kanaal, dus die zijn met hele andere dingen bezig."



Kan Van de Wijngaard zeggen of we nog een strenge winter krijgen? ,,Ik kan de Amerikaanse en Europese modellen lezen, maar zelfs als die allebei hetzelfde weergeven, wil het niet zeggen dat dat ook klopt." Niets is zo veranderlijk als het weer. ,,Ik dacht dat met Driekoningen de winter eindelijk z'n intrede zou doen, maar zet daar maar een dikke vette streep door. Kijk gewoon naar buiten, dan weet je het vaak al."