Deense levenskunst Hygge ook hier trend

Het is een koude zaterdagavond en het begint te sneeuwen. Menig Zoetermeerder zit thuis op de bank voor de televisie. Aan de Geulstroom in de wijk Oosterheem hoor je vanuit een tuin een hoop gelach en muziek. Een groep van dertien vrienden staat in een tent met roodgloeiende heaters te genieten van elkaar en van een winterbarbecue. De tuin wordt verlicht door het knappende houtvuur in de afgesloten serre. Straks nemen de gasten daar plaats op de comfortabele stoelen met kussens en dekens. Op het barbecuerooster draait Richard ondertussen vakkundig de hamburgers om. Naast hem staat een vuurkorf met brandende houtblokken. ,,Ik moet zelf ook wel een beetje warm blijven tijdens het roosteren. Het is best koud buiten."

Bewoners Richard en Nancy organiseren regelmatig gezellige avonden met vrienden en familie. Voor het eerst doen ze dit in de winter buiten. Iedereen draagt warme truien, handschoenen en mutsen. Op een kookplaat in de tent staat de warme glühwein klaar en Nancy zet op de statafel een plank met brood, camembert, blauwe kaas en brie neer. Twee vriendinnen storten zich op de broodjes. ,,De kou maakt je extra hongerig", lachen ze. Nancy: ,,Samen genieten we ervan om met vrienden gezellig te eten, te drinken en te kletsen. De sfeer is gemoedelijk en iedereen heeft er zin in. De afgelopen jaren organiseerden we met elkaar altijd een kerstdiner. Afgelopen kerst is het er door omstandigheden niet van gekomen. Vanavond vieren we het alsnog." De vrienden kennen elkaar al 25 jaar en bijna iedereen komt uit Zoetermeer. Alleen Fjalar en Rachel wonen in Amstelveen, maar maken graag de rit naar Zoetermeer. ,,Ondanks de slechte weersvoorspelling", zegt Rachel. ,,Het begint steeds harder te sneeuwen, maar daar draaien wij onze hand niet voor om." Ondertussen zoekt iedereen een warme plek rondom het vuur in de serre. De dames zitten gezellig bij elkaar en kletsen wat af. Richard deelt geroosterde sateetjes uit en kijkt tevreden om zich heen.

Levensstijl

In Nederland noemen we dit soort avonden gezelligheid. In Denemarken maken ze er een heuse levensstijl van. Hyggen (spreek uit: huugen) wordt het liefst elke week gedaan en staat voor een fijn samenzijn met vrienden en familie. Dit om de donkere dagen door te komen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het verband tussen hygge en welzijn of geluk is waarschijnlijk geen toeval. Denen zijn het gelukkigste volk ter wereld. Dit heeft er onder meer mee te maken dat zij het vaakst met vrienden en familie afspreken. Daardoor voelen ze zich rustiger.



Veranda

Ondertussen wordt er ook 'gehyggd' aan de Madeira in Oosterheem. Vrienden van Maaike en Jurriën zitten bij elkaar, bij het vuur, kaarsen branden en er staan hapjes zoals olijven, Turks brood met kaas en nootjes klaar. Met elf vrienden vieren ze de verjaardag van Maaike. ,,Ik nodig regelmatig iedereen uit voor een fijne avond met elkaar. We kletsen en lachen wat af."



,,We hebben speciaal een veranda gebouwd in de tuin om 'hyggelige avonden' te hebben", vertelt Maaike. ,,In eerste instantie had ik nog nooit gehoord van de Deense levenskunst. Het woord klinkt ook wat gek dus we maken er af en toe wat grappige variaties op. Ik ben mij erin gaan verdiepen en ik moet zeggen dat het mij enorm aanspreekt. We hebben zelfs een Whatsapp-groep 'Hygge' aangemaakt. Voor mijn verjaardag heb ik nu een boek erover gekregen. Een toepasselijk cadeau, waar ik heel blij mee ben. Een leuk detail is dat we de veranda met vrienden hebben gebouwd. Een heuse Hyggekrog. "