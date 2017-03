'Dieren zitten hierdoor beter in hun vel'

Waarom zijn denkspellen voor honden, katten en andere dieren steeds populairder aan het worden?

,,Ik denk doordat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor dierenwelzijn. Een hond die te weinig mentale inspanning krijgt, gaat zich vervelen. Alleen wandelen is niet genoeg. Door denkspellen te doen, waarbij ze als beloning een snoepje kunnen vinden in de puzzel, wordt een dier veel meer uitgedaagd en gaat beter in zijn of haar vel zitten."



Hoe ontstond het idee voor de workshop 'Snuffelmat maken' en wat gebeurt daar precies?

,,De denkspellen voor dieren die op de markt komen zijn best prijzig. Op deze manier hoef je niet veel geld uit te geven, maar geef je je huisdieren hetzelfde. We gaan aan de slag met repen van fleece, waardoor er uiteindelijk een wirwar van stoffen repen ontstaat. Je huisdier, dat kan ook een kat of knaagdier zijn, moet de snoepjes dan uit die wirwar zien te krijgen."



Is het een goede zaak dat er dergelijke spellen worden ontwikkeld?

,,Jazeker. Dieren moeten in het wild moeite doen voor hun eten; dit boots je zo een beetje na. Daarnaast werken ze aan hun probleemoplossend vermogen, dat heeft ook een positief effect op het gedrag van het dier. Ik zet de snuffelmat bijvoorbeeld in tijdens trainingen als een hond te veel wordt afgeleid door de omgeving en dan zie je echt dat het dier veel geconcentreerder wordt."



Zijn er al veel aanmeldingen binnen?

,,Ik merk dat de mensen nog wat afwachtend zijn."