Dieven stelen op maat gemaakte rolstoel

Slapeloze nachten heeft Gerard sinds de rolstoel van zijn achtjarige dochter werd gestolen. Zonder rolstoel kan ze zich niet voortbewegen. Maar de reacties die Gerard vanuit de media en zijn omgeving krijgt, had hij niet verwacht. ,,Er komt op dit moment zoveel op mij af. Dat is ook de reden dat ik niet met mijn achternaam en foto in de krant wil.''



De felgroene kinderrolstoel werd woensdag aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. Hierna werd de rolstoel buiten voor het huis in de Smetanarode gezet zodat hij kon drogen. ,,Twee uur later wilden we de rolstoel weer binnenhalen, maar tot onze grote schrik bleek hij er niet meer te staan.'' Hij was gestolen. ,,Ik zou niet weten wat de dader(s) met de rolstoel van mijn dochter moet(en). Mijn vrouw heeft aangifte gedaan en we zijn een zoektocht gestart. Slootjes, parkeergarages, tuinen; zonder resultaat.''



De kinderrolstoel was speciaal op maat gemaakt voor de dochter van Gerard. ,,De zitting, de rugondersteuning en de riempjes waarmee ze vastzit, zijn allemaal aangepast aan haar lichaam. Ze zit nu in een leenrolstoel van de gemeente, maar door het ontbreken van de aanpassingen, heeft ze de neiging voor- of juist achterover te hangen. En dat is slecht voor haar houding.'' Een nieuwe rolstoel kost 1.000 euro en is pas na drie maanden leverbaar.