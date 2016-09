Draaien voor duizenden fans voelt 'onwerkelijk'

Netwerk

Na een tijdje vonden ze elkaar weer en besloten ze om samen serieus aan de slag te gaan. De Soet werkt bij een 'dj-booking agency' en heeft daardoor een heel groot netwerk opgebouwd. ,,Als je niet wordt opgepikt, komt het gewoon niet van de grond. Netwerken is het keerpunt geweest in onze carrière. We kwamen in contact met allemaal belangrijk mensen in het wereldje.''



Ze besloten door te gaan onder de naam TWSTD en begonnen eigen tracks te maken. Al snel ging het balletje rollen en stonden er meerdere platenmaatschappijen op de stoep. Ze tekenden bij het label WE R Music. ,,De puzzelstukje vielen op hun plek. Je ziet dit soort dingen altijd bij anderen gebeuren en nu gebeurt het bij ons. Heel bizar, maar we worden goed begeleid.''



Aanvullen

De Zoetermeerders vullen elkaar, naar eigen zegen, perfect aan. De Soet houdt meer van euforische hardstyle terwijl Smits een voorkeur heeft voor het hardere. ,,We vertrouwen elkaar honderd procent. Als dat er niet is, kun je het wel vergeten'', laat De Soet weten.



Zaterdag is het zover, maar zenuwachtig zijn de mannen nog niet. ,,We staan in de area van ons platenlabel met de grootste dj's om ons heen. We hadden nooit verwacht hier ooit te staan. Er is geen ruimte om te falen dus die zenuwen komen vast nog wel.''