'Duiven worden opgevreten!'

Blij

In tegenstelling tot de duivenmelkers, is Winfried van Meerendonk wél blij met de slechtvalken. ,,De vogels dreigden uit te sterven door het gebruik van pesticiden in de landbouw. Maar door het fokken in gevangenschap zijn er extra slechtvalken bij gekomen. Ook nestkasten dragen eraan bij dat het aantal slechtvalken toeneemt. Er is meer nestgelegenheid, waardoor er meer jongen worden geboren.''



De stad lijkt de nieuwe favoriete leefomgeving van de slechtvalk. ,,Roofvogels zoeken hun eigen plaats. De laatste jaren zie je dat slechtvalken steeds meer worden aangetrokken door steden. Daar kun je niets tegen doen. Er is veel hoogbouw in de stad en dat is aantrekkelijk voor een slechtvalk Ze broeden ook wel in oude kraaiennesten in hoogspanningsmasten, maar het broedsucces is daar gering.''



Daar voegt de voorzitter van de Vogelwerkgroep Zoetermeer nog aan toe dat de Stadshuistoren een betrekkelijk veilige plek is voor deze vogels.

Het slechtvalkenstelletje heeft het dus goed op de Stadhuistoren. Op de facebookpagina 'Tilduiven Zoetermeer', waar bijna 50 duivenmelkers bij zijn aangesloten, wordt echter schande gesproken over de kasten op de toren. ,,Ik ben pertinent tegen het plaatsen van nestkasten op de toren. Mijn duivenhobby wordt hierdoor ernstig belemmerd. Het is niet de bedoeling dat je eerst moet kijken of de kust veilig is voordat je je duiven laat uitvliegen'', meldt Pieter Roeten.



Toch is dat precies wat Winfried van Meerendonk de duivenmelkers aanraadt. ,,Als je je meer verdiept in de leefstijl van de slechtvalk, dan kom je erachter dat ze vooral in de nacht en in de schemer jagen. Degenen die hun duiven dan binnen houden, hoeven niet te vrezen voor deze roofvogel.''



Overigens weet volgens deze vogelliefhebber een goede postduif de slechtvalk wel te ontwijken. ,,Maar voor een eerstejaars- of een zwakke duif wordt dat lastiger.'' Inmiddels zijn al meerdere duiven te grazen genomen door de slechtvalk. Verhagen: ,,Als je in het nest van de slechtvalk kijkt, zie je de afkomstringen van onze duiven liggen. Dat is alles wat er nog van ze over is. Ze zijn zonder pardon naar binnen geschrokt.'' Het maakt Verhagen bang dat er nog meer nestkassen komen in Zoetermeer. ,,Het zou de doodsteek zijn voor de duivensport.''