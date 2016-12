Duizenden kippen geruimd door vogelgriep Zoeterwoude

Daarnaast worden de 30.000 kippen van een ander pluimveebedrijf ook geruimd. Dit bedrijf zit in een straal van één kilometer afstand van het besmette bedrijf in Zoeterwoude.



Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude. Dat verbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.



Onderzoek

Een pluimveebedrijf op zo'n drie kilometer afstand van het besmette bedrijf wordt nog nader onderzocht op vogelgriep. Sinds de uitbraak van de vogelgriep zijn in Nederland negen bedrijven met eenden en kippen besmet en geruimd.