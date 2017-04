Een ton ophalen voor onderzoek naar kinderkanker

Op zondag 4 juni organiseert Van Vliet de fietstocht Tour Sofie. De start is bij voetbalclub FC Zoetermeer. De route gaat langs het Sophia Kinderziekenhuis, waar Sofie werd behandeld. Ook gaat de rit langs de Euromast, een favoriete plek van haar, en langs haar basisschool in Delft. Vanaf daar gaat de tocht verder langs het Kyocera Stadion omdat ze groot fan was van ADO en dan gaat het terug naar Zoetermeer, langs begraafplaats Meerbloemhof. Daar is de laatste rustplaats van Sofie.



Van Vliet en Knoester kijken ondertussen uit naar de hoogtemeters in de Dolomieten. ,,Met in totaal 150 fietsers beklimmen we voor KiKa de Dolomieten. De dames in ons team hebben een personal trainer in de hand genomen om in juni topfit te zijn. In de winter hebben we allemaal doorgetraind; of buiten of op de rollerbank thuis. De kracht van ons team zit 'm in de diversiteit van de mensen. Op moeilijke momenten trekken we elkaar erdoorheen", vult Knoester aan.



In zes dagen tijd rijden de renners door dorpjes, van camping naar camping. Onderweg kan worden gestopt voor een kop koffie of om iets te eten. Van Vliet: ,,In de vorige editie voelden we bij de loodzware finish onze emoties. Op de top was het ijskoud en daar heb ik de naam van Sofie in de sneeuw geschreven. Dit jaar fietst niet alleen Sofie mee in onze gedachten, maar ook Conor.''