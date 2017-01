Ellende met tramlijnen 3 en 4 is verleden tijd

Na jaren van ellende op de lijnen 3 en 4 heeft de HTM haar zaken veel beter op orde. Nog maar één op de twintig trams rijdt tegenwoordig met vertraging. Dat waren er in 2014 één op de vier.



Druk

De Zoetermeerse verkeerswethouder Marc Rossier bracht het heugelijke nieuws gisteren naar buiten: ,,Ik ben blij. Zowel qua betrouwbaarheid als tevredenheid is Randstadrail sterk verbeterd. En dat komt goeddeels door de druk vanuit Zoetermeer.''



In 2014 en begin 2015 waren het vooral de Zoetermeerse gemeenteraad en Rossier zelf die de HTM het vuur na aan de schenen legden. De voortdurende vertragingen en wisselstoringen bij Randstadrail ergerden niet alleen de reizigers, maar ook de politieke partijen.



Frustratie

,,De maat is vol'', klonk het begin 2015 tijdens, een spoeddebat in de gemeenteraad, wat eindigde in een oproep aan het stadsbestuur om meer druk uit te oefenen op de HTM. ,,Er is een terechte frustratie over de informatie en dienstverlening'', stelde de wethouder toen.

Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Haagse vervoerder bevestigde de kritiek uit Zoetermeer. Sindsdien is er hard gewerkt om de problemen het hoofd te bieden, aldus de HTM: ,,Onze bestuurders zijn zich er nu scherper van bewust dat ze op tijd moeten vertrekken, de technische staat van de Randstadrailvoertuigen is flink verbeterd en er is gewerkt aan de wissels en de seinen.''



Naast de punctualiteit van Randstadrail is ook de klantentevredenheid aanzienlijk verbeterd. Twee jaar geleden waardeerden de passagiers tram 3 met een 7,35, nu met een 7,65. Ook over tram 4 zijn de reizigers meer tevreden dan destijds het geval was.



Trots

De HTM is trots op de verbeteringen, maar ziet ook nog wel knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Zoals de zogenoemde 'flessenhals' bij Leidschenveen waar de Rotterdamse E-lijn en Randstadrail samenkomen. ,,We hebben daar geen uitwijkmogelijkheden voor onze trams. Als er iets gebeurt staat alles vast'', stelt een woordvoerder van de HTM.



Als het aan de vervoerder ligt, komt er een extra spoor en worden de twee lightrail-netwerken zo 'ontvlecht'. ,,Daar lobbyen we voor. maar dat kost wel 200 miljoen."