'Er kleeft zoveel leed aan bont'

Waarom sta je op straat met een pluchen wasbeerhond?

,,Ik heb een boodschap te vertellen die gaat over het leed dat achter de bontkragen zit die wij dragen zit. Voor onze honden thuis zorgen we goed, maar dat we wasbeerhonden en andere dieren laten doden voor onze jaskragen, weten de meeste mensen niet. Ook onbekend zijn de pluchen balletjes aan tassen uit China, die van katten- en hondenvachten zijn gemaakt."



Wat zijn de reacties?

,,De meeste mensen weten niet welk leed er kleeft aan bontdieren of dat ze een bontkraag van een vos, konijn of wolf hebben. Ze zijn verbaasd of worden boos. De meesten zijn heel blij met mijn acties en inzet. Sommigen roepen dat ze hun bontkraag direct afdoen en nooit meer kopen."



Waar gaat je muziek over?

,,Ik ben singer-songwriter en ik schrijf nummers over (dieren)liefde. Mijn nummer Wake up now helpt mensen bewustzijn te creëren om de aarde te verbeteren en wat ze daaraan kunnen doen. Binnenkort komt een houseversie uit om jongeren aan te spreken."



Hoe herken je echt bont?

,,Op de website van Bont voor Dieren staat een bonttest. Echt bont is zacht en glad, het wappert soepel, heeft een leren ondergrond en als je er een vuurtje bijhoudt, ruik je verbrand haar. Door mijn ervaring zie ik gelijk of iemand echt of nep bont draagt."



Wat kan ik met mijn bontkraag doen die ik niet meer wil?

,,Je kunt je bontkraag opsturen naar de Bont voor Dieren. Voor het dierenleed wordt een crematie georganiseerd. De bontkragen worden met respect gecremeerd."