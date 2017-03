'Er wordt gesold met mijn zoon'

Pas in november zal R. worden overgeplaatst naar een kliniek. Tot die tijd krijgt de Hagenaar een grote dosis medicijnen toegediend om hem rustig te houden.



De moeder van Jan R. is gefrustreerd dat ondanks de aanbeveling van de rechter om haar ernstig psychisch zieke zoon zo snel mogelijk in een kliniek te plaatsen, hij nog altijd in een cel zit. De bijwerkingen van de medicijnen zijn sterk. Zijn zicht gaat achteruit, hij komt kilo's aan en hij is versuft. Ze vreest dat hij nog verder achteruit zal gaan.



In haar ogen wordt na eerdere fouten opnieuw met haar zoon gesold. Zo werd bijvoorbeeld eerder al duidelijk dat in de Zoetermeerse gevangenis gestopt was met het geven van zijn medicijnen. Jan raakte in een psychose en doodde de bejaarde mede-gevangene op gruwelijke wijze.



Vruchteloos

Alle pogingen om Jan sneller naar de kliniek te krijgen, blijken vruchteloos, bevestigt Martijn van Wijk, de advocaat van Jan die hiervoor meermalen aan de bel trok. ,,Het is overduidelijk, voor iedereen, dat een tbs-kliniek de enige plek is waar R. thuis hoort. Het voelt dan ook heel krom, dat hij uiteindelijk nog meer dan een jaar in een gevangenis zit, maar het blijkt juridisch niet haalbaar.''



Jan moet eerst zijn gevangenisstraf uitzitten waarvoor hij ooit in de Zoetermeerse bajes was terechtgekomen. R. roofde een scooter en stak de bestuurder neer. Ondanks dat een latere rechter oordeelde dat R. zo snel mogelijk moet worden behandeld omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, moet toch eerst deze straf worden uitgezeten. Eerder naar een kliniek gaan, betekent bovendien dat financiën een rol spelen, zegt Van Wijk. Het verblijf in een kliniek kost veel meer dan in een bajes, terwijl er tot november alleen maar geld beschikbaar is voor een verblijf in de cel. ,,Je zou denken dat een oplossing op maat mogelijk zou moeten zijn, maar nu moeten we afwachten.''



