Getatoeëerd worden tot de pijn niet te harden is

Het is al bijna avond als de 28-jarige Angela Garcia Morales er flink wat uren op heeft zitten. De grote tatoeage op haar linker bovenarm - een eerbetoon aan haar pasgeboren zoontje Jayden - krijgt steeds meer vorm, terwijl Remko Hoekstra (33) met precisie details blijft aanbrengen. Sinds april is de Zoetermeerder eigenaar van tattooshop Hook's Ink dat achter zijn huis is gebouwd.



Om mensen tijdens de dure decembermaand 'een cadeautje' te geven, tatoeëert hij de hele maand voor één vast bedrag tot mensen de pijn echt niet meer uithouden: de Tapout actie. ,,Normaal kost tatoeëren bij mij 80 euro per uur. Maar nu mag je een hele dag voor 350 euro. Dat komt neer op zo'n acht uur, maar soms ga ik gewoon nog wat langer door", vertelt hij.



Behalve Garcia Morales hebben al acht mensen een nieuwe tatoeage gekregen dankzij de actie. De pijngrens is volgens Hoekstra erg verschillend. Garcia Morales lijkt er in elk geval nauwelijks last van te hebben. ,,Het gaat wel goed met me, inmiddels heb ik er denk ik een uur of drie uur opzitten. Ik vind het ook niet zo'n vervelend gevoel", vertelt ze. Hoekstra reageert: ,,Ze is wel een diehard en zit ook erg rustig. Mensen reageren heel verschillend. De een houdt het vijf uur vol, de ander een hele dag."



,,Stiekem heb ik een fles whisky op", grapt Garcia Morales. ,,Maar nee, het is echt goed te doen. Ik ben vaker getatoeëerd. Op mijn vijftiende ben ik ermee begonnen. Dat had ik toen eigenlijk stiekem gedaan. Het was een hartje met vleugels op mijn schouderblad. Mijn moeder was er niet erg blij mee, maar wat ik nu laat zetten, krijg ik van haar, dus ze is bijgetrokken."