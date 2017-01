Graffiti-artiesten geven kleur aan halte stadhuis

De Zoetermeerse kunstenaar en eigenaar van de Urban Art Studio in de Dorpsstraat, Tobias Becker Hoff, is deze week al begonnen met de voorbereidingen. Het project is een van zijn eerste grote kunstwerken in Zoetermeer. Eerder dit jaar vertelde hij al in deze krant dat het zijn missie is om de stad een eigen identiteit te geven door middel van streetart. ,,Uiteindelijk werden we getipt door iemand dat er een grote, maar erg grauwe bouwschutting was geplaatst voor de verbouwing van het stadhuis. Ook de halte zelf kan wel wat kleur gebruiken, dus ik benaderde de gemeente met de vraag of ik er niet iets mee mocht doen", vertelt Becker Hoff.

Toestemming

De gemeente Zoetermeer was gelijk enthousiast en gaf al snel toestemming om de enorme bouwschutting van 242 vierkante meter om te toveren tot één groot kunstwerk.



Maar dat gaat Becker Hoff niet alleen doen. Naast de kinderen die bij de Urban Art Studio les krijgen in graffiti spuiten, helpen ook andere graffiti-artiesten uit Nederland mee. ,,Zoals Kabouter, Pop Eye uit Leiden, Beyond uit Den Haag en Karski uit Amsterdam. Bekende kunstenaars in deze scene. Ze zijn ook erg bekend onder de jongere doelgroep en waren al gelijk enthousiast om mee te helpen", aldus Becker Hoff.



Om van alle verschillende creaties één geheel te maken, gebruikt iedereen dezelfde kleuren. ,,Het thema is de vernieuwing van Zoetermeer. In het midden komt de titel te staan. Daaromheen worden verschillende afbeeldingen gemaakt en er wordt veel aandacht geschonken aan typografie. Uiteindelijk rijg ik alles aan elkaar."



Toekomst

Het kunstwerk is naar verwachting in de derde week van januari klaar en blijft minimaal een half jaar staan. ,,In mei denken we na over wat we daarna met het kunstwerk gaan doen. Misschien dat we de schutting op een andere locatie kunnen plaatsen."



Inmiddels heeft de Zoetermeerder al veel reacties gehad. ,,Het brengt nu al veel teweeg. Mensen die langs liepen, terwijl ik bezig was, lieten al weten het erg leuk te vinden. Het is ook een erg donkere en onprettige plek. Hiermee willen we een positieve impuls geven. Mogelijk kunnen we hierna een keer iets permanents maken."