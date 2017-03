Grenzen verleggen met sport

Spanningsboog

De korte spanningsboog van bijvoorbeeld kinderen met ADHD is een extra punt van aandacht. Het resulteert in minder goed luisteren waardoor het langer duurt voor iets kan worden aangeleerd. Daartegenover staat dat de kinderen enorm van elkaar leren, zegt Van Staveren. ,,Stuk voor stuk hebben ze moeite met communiceren. De één spreekt de taal niet, de ander is doof en weer een ander is communicatief minder sterk door een vorm van autisme. Omdat het om kinderen gaat die allen een verschillende beperking hebben, is communiceren extra moeilijk, maar het geeft ze wel een extra boost.''



Als het aan Van Staveren ligt, zouden meer verenigingen de mogelijkheid moeten bieden om kinderen met een beperking te laten sporten. Hij noemt België als voorbeeld. ,,Bij onze zuiderburen is de G-sport al jaren geleden geïntroduceerd en al helemaal geaccepteerd. De mensen met een beperking zijn volwaardig lid van de vereniging. Ze doen ook mee aan competities waar mensen zonder beperking aan deelnemen.''



Dat is ook wat Van Staveren voor ogen heeft voor de kinderen van No Limit. ,,Ondanks de beperking kunnen deze kinderen net zoveel leren als de kinderen die niet beperkt zijn. De bedoeling is dat de kinderen met een handicap integreren binnen de vereniging.''



Omdat nog niet veel ouders op de hoogte zijn van No Limit, pleit Van Staveren ervoor dat huisartsen kinderen met een beperking gaan doorverwijzen. ,,De zichtbaarheid van onze vereniging moet worden vergroot. We weten dat er animo voor is, maar mensen zijn er niet bekend mee. Sporten is voor iedereen belangrijk; een huisarts zal dat alleen maar beamen.''