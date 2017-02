Hoedje af voor directrice Sylvia de Kuijer

De Kuijer werd woensdagochtend overvallen. De deurbel bleef maar gaan, terwijl ze in gesprek was. ,,Wat is er toch aan de hand?", vroeg ze zich af. Totaal onverwacht ontving ze even later uit handen van wethouder Van Leeuwen de Zoetermeerse Chapeau. Dat is een blijk van waardering van de gemeente voor mensen die flinke betrokkenheid tonen met hun leefomgeving. ,,Sylvia maakt van haar directeursfunctie meer dan een reguliere baan", klonk het woensdag.



3D Onderwijs

Zo sleepte de directrice vorig jaar met haar team de Unicoz Innovatieprijs binnen, dankzij het 3D Onderwijs. Deze onderwijsvorm biedt kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren. ,,Er wordt geleerd aan de hand van drie kleuren, afhankelijk van de voorkeur van de leerling. Kinderen met een voorkeur voor rood leren zoeken bij opdrachten eerst graag de context. Zij willen opzoeken en onderzoeken. Kinderen met een voorkeur voor geel leren krijgen graag een opdracht en gaan ermee aan de slag. En kinderen met een voorkeur voor blauw leren overleggen liever eerst en delen ervaringen."



,,Stel je krijgt een leestekst over de Efteling. Geel pakt de tekst en begint met maken. Rood vraagt zich af waar de Efteling ligt, hoe het eruit ziet en wat je er kunt doen. We laten deze kinderen eerst wat opzoeken en daarna gaan ze aan de slag. Blauw is er geweest en deelt ervaringen alvorens te beginnen.''



Op deze manier wordt rust gecreëerd en ingesprongen op het feit dat ieder kind anders is en anders leert. ,,En voor de kinderen is het uiteraard een uitdaging te leren omgaan met andere kleuren. Zodra ze dit kunnen, komen ze tot mooie resultaten", legt De Kuijer uit. Ze introduceerde deze 'Human Dynamics-manier' drie jaar geleden binnen haar team.



Maar De Touwladder onderscheidt zich ook met een rustmoment aan het begin van de ochtend. ,,Sommige kinderen hier maken zó veel mee", weet De Kuijer. ,,Bij het ontbijt begint het soms al. Dan komen ze hier op school, gaan om 08.45 uur de deuren dicht en krijgen ze even tijd voor zichzelf. Sommigen doen ademhalingsoefeningen en anderen kleuren terwijl ze luisteren naar muziek. Zo raakt hun volle hoofd leeg en kunnen ze de lesstof beter opnemen.''



Daarnaast worden bovenbouwers voorbereid hoe ze moeten omgaan met de vele verschillende leerkrachten die ze in het voortgezet onderwijs krijgen. ,,De een boeit, de ander niet. Vaak raken kinderen de draad kwijt. Wij leren ze hoe ze dan toch aansluiting kunnen vinden."