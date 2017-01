Holland Outlet Mall: Ik verkies Stadshart

En gaat internetshoppen als 'verschijnsel' verdwijnen? Misschien moeten beide wethouders eerst de stijging in de komende 10 jaar van de verkoopcijfers via internet voorzichtig laten becijferen. Zou daar echt een onbeduidend woord als 'verschijnsel' op geplakt kunnen worden?



Wethouder Van Leeuwen: ,,Ik ga me toch niet hard maken voor iets dat kan mislukken en waar ik mijn hele leven last van heb." Als die HOM-outlet er komt en mislukt dan zijn er toch wat foute inschattingen gedaan en onverwachte ontwikkelingen geweest? Politieke en persoonlijke verantwoordelijkheden zijn niet hetzelfde. Een onderzoek van de gemeente (de wethouders zelf?) geeft aan dat 80 procent van de Zoetermeerders positief is over HOM. Twee onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat de effecten verre van positief zijn. Is het concurrerende effect van Mall of the Netherlands (Leidsenhage) meegenomen?



Of de wethouders zelf wel eens een outlet bezoeken? Nee. Nou, ik ook niet of nauwelijks. En als het klaar is, ga ik wel op mijn fiets eens kijken in Leidsenhage. Voor de rest blijf ik gewoon in het huidige Stadshart komen.

G. van der Toorn, Zoetermeer.



Met HOM stevenen we af op financieel debacle

Gelukkig kan de Holland Outlet Mall rekenen op verkoop aan wethouder Marc Rosier van overhemden en pakken. Jammer dat hij het de bestaande middenstand niet gunt in de stad waar hij werkt.



Loop eens een rondje door de diverse winkelcentra en tel het aantal leegstaande vierkante meters winkelpanden. Doen we nog even 18.000 bij in de eerste fase. Maar gelukkig heeft winkelcentrum Oosterheem geen mening en wordt er dus aangenomen dat die voor zijn.



Eén ding is zeker: Zoetermeer zit echt niet op een HOM te wachten en dit is afstevenen op een financieel debacle waar straks de inwoners voor opdraaien.

M.S.Wint, Zoetermeer.