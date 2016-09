Hondentrimsalons hebben het heel druk

Wat de precieze oorzaak van de toenemende drukte is, blijft voor de hondentrimmers gissen. ,,Misschien hebben mensen de laatste tijd meer geld te besteden of zijn er meer mensen in Zoetermeer die een hond aanschaffen. Echt geen idee", vertelt Maaike Knoll, eigenaresse van trimsalon Kiekeboe.



Ze begon de salon in 2011. Wat ze dit jaar meemaakt is volgens haar nog niet eerder voorgekomen. ,,Toen ik begon, ontving ik zo'n zes honden per week. Nu zijn dat er twintig en meer kan ik ook niet aan. De afgelopen jaren merkte ik wel dat er soms periodes waren waarin het wat drukker was, maar dit jaar is het vanaf maart gewoon aan een stuk door erg druk geweest."



Inmiddels geeft ze op haar website aan dat er geen plek meer is voor nieuwe klanten. De gemiddelde wachttijd bedraagt voor vaste klanten al zes weken. ,,Ik zit tot half oktober volgeboekt. Hiernaast heb ik ook nog een boerderij met paarden, dus het is flink aanpoten. Ik heb inmiddels al driehonderd vaste klanten in mijn bestand."



Knippen

De kosten voor een behandeling bedragen bij haar gemiddeld 50 euro voor een kleine hond en over de 100 euro voor een groot exemplaar. De meeste klanten komen bij Knoll om de haren van de viervoeter te laten knippen. Een enkele hond doet mee aan shows en wordt gebracht om de 'puntjes op de i' te zetten.



Knoll is niet de enige die de laatste tijd hard doorwerkt. Eigenaren van andere trimsalons hebben het net zo druk. De eigenaresse van trimsalon Hilda is vijftien maanden geleden met de salon begonnen en had dit niet durven dromen. ,,Je hoopt dat je genoeg klanten binnenkrijgt, maar ik heb het gewoon gigadruk. Het hele jaar al eigenlijk", aldus Hilda.



Zelf hoopt ze dat de toenemende drukte wordt veroorzaakt doordat hondenbazen meer aandacht geven aan de verzorging van hun dier. ,,Het kan zijn dat mensen inzien dat een goede verzorging gewoon noodzakelijk is voor de gezondheid van het beest." Naast de vacht, verzorgt ze ook hun huid en oren en als de hond het toelaat het gebit.