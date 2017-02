HTM’ers in gezicht geschopt in Zoetermeer

De controleurs vroegen aan een 20-jarige om een vervoersbewijs, maar die kon hij niet tonen. Toen een controleur hem een bekeuring gaf, bedreigde de 20-jarige de controleur. Hij werd aangehouden. De Amsterdammer bemoeide zich met de aanhouding en mishandelde hierbij drie medewerkers. Ook hij werd aangehouden, voor mishandeling.



Een van de controleurs moest naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis. ,,Maar dat zegt niets over de mentale klap die ze alledrie kunnen hebben gekregen’’, zegt Ernst Moeksis van de HTM.



De laatste jaren komen incidenten als deze volgens Moeksis wel steeds minder vaak voor. In 2013 telde de HTM er nog 74, in 2015 waren dat er 36. ,,Dat is fijn, maar elk incident is er nog altijd een te veel.’’ Over vorig jaar zijn nog geen cijfers bekend.



Belangrijk

Vandaag komen de drie controleurs met alle collega’s van het team controle en veiligheid bijeen. ,,Dat is belangrijk. Zij zijn onze collega’s die elke dag geconfronteerd kunnen worden met deze incidenten.’’