Jaren 70-formatie Sweet treedt met één origineel bandlid op in Zoetermeer

Wie herinnert zich nog de Britse glamrockband The Sweet? Vanavond staat de groep, of wat er nog van over is, in Zoetermeer.

Internationaal kunnen ze bogen op 34 nummer 1-hitnoteringen en 55 miljoen verkochte platen. Tot zover het succesverhaal achter de Britse band Sweet. Gitarist Andy Scott weigert zich echter neer te leggen bij het door drank, ruzie, geldproblemen en miskenning geplaagde verleden van de band. Vanavond staat hij met zijn Ballroom Blitz, een van de bekendste Sweet-nummers, in de Boerderij in Zoetermeer.

Ga naar google, zet de website in de afbeeldingenmodus, tik de naam Andy Scott in en er opent zich een fotogalerij waarmee je een zaal van het toekomstige Haags popmuseum kunt behangen. ‘Andy Scott van The Sweet over hoe hij prostaatkanker overwon’ luidt het bovenschrift van de eerste foto die opdoemt. Het is ook meteen een van de mooiste foto’s die van hem de ronde doen. Een ouwe rocker, dat zie je meteen. Al valt niet meteen te duiden of hij succesvol is geweest.

Volledig scherm The Sweet in haar hoogtijdagen met geheel rechts de in 1997 overleden zanger Brian Connolly en Andy Scott naast hem. © RV

Een nadere blik op de foto toont een wat gebogen man, zittend op een bureaustoel en nog niet helemaal overtuigd van het goede nieuws dat hij zojuist uit het ziekenhuis heeft gekregen. Op verzoek van de fotograaf heeft hij een gitaar op schoot gelegd, want iedereen moet in één oogopslag kunnen zien dat hij muzikant is. Om hem heen slingeren meer gitaren, ze leunen tegen geluidsboxen en er staat een mengpaneel in het vertrek. Het schuin aflopende dak en een IKEA-bureaulamp doen vermoeden dat hij zijn zolder heeft omgebouwd tot bescheiden geluidsstudio. Je vraagt je af wat muzikanten van die leeftijd nog moeten met zo’n studio aan huis. Zitten ze hier de hele dag te mixen om nog één keer dat ene liedje te kunnen overtreffen waarmee zij in een grijs verleden in de hitparade hebben gestaan of is het gewoon mannenspeelgoed, niet anders dan een modelspoorbaan waardoor ze hun vrouw niet de hele dag voor de voeten hoeven te lopen? Maar hét handelsmerk van Andy Scott is zijn haar. Zelfs de originele zanger van The Sweet, Brian Connolly, kon in zijn beste jaren niet tippen aan de volle dos, die nu tot ver over de schouders reikt van de bejaarde gitarist. Een fan uit Australië beweert stellig dat die blonde bos niet uit de pruikenfabriek komt. Op Facebook: ,,Ik ontmoette Andy eerder dit jaar toen hij met Suzi Quatro bij de Twin Town serviceclub, vroeg hem of zijn haar echt was en vlug als water antwoordde hij: ‘Nee, ik haal het elke avond van mijn hoofd en zet het op een standaard’. Hij is echt een heel aardige vent. En ja, zijn lokken zijn echt, ik wou dat ik ze had!’’

Relaxed

Quote Meestal zijn ze relaxed, kennen het klappen van de zweep Arie Verstegen

Of Andy Scott in het echt een aardige vent is, ook daar lopen de meningen over uiteen. ,,Wij hebben hier veel oude rockers staan’’, zegt Arie Verstegen van Cultuurpodium Boerderij. ,,Meestal zijn ze relaxed, kennen het klappen van de zweep en hebben daardoor minder praatjes dan een beginnend Brits rockbandje. Van Scott weet ik het niet. Met zijn band Sweet zet hij in elk geval een fantastische show neer. Live zit het dus wel goed met de heren.’’

Van wat nu als Sweet door het leven gaat is Andy Scott de enige oudgediende. Zanger Brian Connolly overleed in 1997, drummer Mick Tucker liet vijf jaar later het leven. Basgitarist Steve Priest woont al geruime tijd in Amerika en toert daar rond met zijn eigen Sweet. Nadat de groep eind jaren 70 uit elkaar viel en een geplande reünie in de jaren 80 nooit van de grond kwam, trad elke afzonderlijke muzikant wel met zijn eigen filiaaltje op met namen als Brian Connolly & The New Sweet, BC Sweet en Andy Scott’s Sweet en The Sweet. Brian Connolly was het boegbeeld van de band, een sekssymbool. De groep trad op in opzichtige glitterpakken met wijd openstaande blouses en zwaar in de make-up. Glamrock heette het genre dat begin jaren 70 enorm populair was met bands en artiesten als Slade, T.Rex, The Sparks, Suzi Quatro, Alice Cooper, Mud en in Nederland Catapult. Kameleon David Bowie was met zijn monumentale album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars een van de wegbereiders geweest. The Sweet - soms ook weer gewoon Sweet geheten - leunde op het succesvolle producersduo Nicky Chinn en Mike Chapman en scoorde hits aan de lopende band, zoals Block Buster!, The Ballroom Blitz en Fox on the Run. Juist omdat de muziek zo geproduceerd was en de groep een miljoenenpubliek aan zich wist te binden, haalden popcritici er hun neus voor op. Ook de plateauzolen die drummer Mick Tucker tijdens optredens van The Sweet droeg plaatste vraagtekens of de band wel live speelde.

Miskenning

Die miskenning heeft de groep altijd behoorlijk dwarsgezeten. Het was misschien niet de hoofdreden, maar wel een van de oorzaken dat zanger Brian Connolly het op een drinken zette. De chronische alcoholverslaving wordt de anticlimax van het toch al trieste levensverhaal van weeskind Connolly. Omdat hij door zijn drankgebruik niet goed meer kan functioneren, zetten zijn collega’s hem uit de band. Hij duikt daarna her en der nog op in het schnabbelcircuit, maar haalt vooral het nieuws als de man die het hoogste aantal hartaanvallen weet te overleven. Tot die fatale keer in 1997...

Andy Scott formeerde een nieuwe groep met muzikanten van zijn leeftijd: mannen die te veel uren in de pub hebben doorgebracht om nog met openstaande blouses en plateauzolen te kunnen optreden. Het maakt de show er niet minder om!