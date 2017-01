Jonge tweeling met een modellendroom

Jaydah en Djaiony Patuel (10) zijn pas drie maanden bezig met modellenwerk, maar hebben nu al heel wat fotoshoots op hun naam staan. ,,De eerste fotoshoot hebben we gewonnen'', vertelt Jaydah. ,,We deden mee met een facebookactie, want het leek ons wel heel erg leuk.'' Moeder Angela Patuel vervolgt: ,,We waren toen echt wel even verbaasd dat we hadden gewonnen, maar het was hartstikke leuk voor de meiden.''



De fotoshoots die de tweeling doen zijn heel divers. Sommige komen binnen via modellenbureaus waar ze ingeschreven zijn en andere aanvragen komen binnen via de facebookpagina van de tweeling. Angela beheert die pagina van haar dochters. ,,De meiden mogen van mij wel op de facebookpagina kijken, maar nergens op reageren. Ik hou dat graag zelf in de hand, want het blijven gewoon meisjes van 10 jaar. Ik zorg er samen met mijn man voor dat we goede afspraken maken met de fotograaf.''



Make-up

In deze tijd is het dan ook belangrijk om grenzen te stellen. Ook Angela en haar man hebben hier goed over nagedacht. ,,Ik vind het belangrijk dat de meiden geen lagen make-up krijgen. Het zijn kinderen van 10 jaar, die niet 18 hoeven te lijken. Het moet gewoon leuk blijven.''