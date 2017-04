Kelly finisht als laatste bij marathon: 'Overweldigend'

Finish

Maar uiteindelijk bleef de doorzetter gewoon voor de auto. ,,Toen ik bij de Coolsingel kwam, begon ik te geloven dat ik het zou halen. Er haakt dan een motoragent aan, sirenes gaan aan. Mensen staan met gebalde vuisten je toe te schreeuwen dat ik de finish kan halen. Er vliegen helikopters boven je.’’ Met tranen in de ogen en trillende benen ging de hardloopster na 5 uur, 57 minuten en 18 seconden de gevreesde lijn over. Never walk alone schalde uit de luidsprekers, een confettikanon werd afgevuurd, en media omringden de Zoetermeerse. ,,Dat was echt overweldigend. Mensen vroegen hoe ik me voelde, maar dat wist ik zelf eigenlijk niet eens.’’



Nu, een dag later, is de Zoetermeerse op haar gemak aan het bijkomen. Ze heeft een heel klein stukje gelopen en stapt nog even op de fiets. ,,Het is ook nog eens mijn trouwdag vandaag, dus ik ga eten halen, en dan gaan de voeten omhoog.’’



Of ze ooit nog een marathon gaat lopen, durft ze niet te zeggen. ,,Mensen zeggen dat je na een marathon weer een nieuw doel moet stellen, dus ik denk dat ik mijn tijden wil gaan verbeteren op de kortere afstanden. Maar ik heb het de komende tijd erg druk, dus we zullen het wel zien.’’