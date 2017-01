Meerderheid stemt in met Holland Outlet Mall

De Holland Outlet Mall (HOM) in het centrum van Zoetermeer moet tegenwicht gaan bieden aan The Mall of the Netherlands, dat op dit moment in het voormalige Leidsenhage wordt gebouwd in Leidschendam-Voorburg. Op de plek van het Zoetermeerse Woonhart moet een outletcentrum verrijzen van in eerste instantie 18.000 vierkante meter, goed voor zo’n zeven miljoen bezoekers per jaar. Wordt het een succes, dan kan het worden uitgebreid. Hiermee krijgt de Haagse regio twee enorme winkelcentra erbij en wordt er getwijfeld of dat niet te veel is.



Bewoners uit de omliggende wijken, veelal verenigd in de actiegroep DoeNietZoMall, en een groot deel van de winkeliers uit het Stadshart en oude dorp, zijn fel tegen de komst van de HOM. Bewoners vrezen voor de verkeers-, milieu-, geluids- en parkeeroverlast die zeven miljoen extra bezoekers met zich mee kunnen brengen. Winkeliers zijn bang dat ze worden weggeconcurreerd. Ook omliggende gemeenten zoals Gouda en Waddinxveen zijn mordicus tegen. Het outletcentrum zou ten koste gaan van de omzet in hun binnensteden.



Kansen

De meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad ziet wel kansen in de vorm van werkgelegenheid, een bruisend centrum en toerisme. De leefomgeving van bewoners mag alleen niet achteruit gaan.



Volgens de grootste werkgevers in Zoetermeer is het grootste deel van de ondernemers ook voor. Projectontwikkelaar en eigenaar Provast heeft een budget van 150 miljoen euro beschikbaar om de HOM te realiseren.



Met het instemmen van de tweede fase, waarvoor gisteren 70.000 euro is vrijgemaakt voor verder onderzoek, is er volgens tegenstanders geen weg meer terug, omdat er dan al te veel geld is uitgegeven aan diverse haalbaarheidsonderzoeken.



Volgens de meerderheid in de Zoetermeerse gemeenteraad is dat geenszins het geval. ,,Als de resultaten uit de vervolgonderzoeken niet wenselijk zijn, gaan we er niet mee verder”, beloven de fractievoorzitters.