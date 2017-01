Nederlands leren biedt vluchteling de beste kans

Zelf hoor je ze niet klagen. De 27-jarige Bandar en de 22-jarige Anwar Alhussin streken na veel omzwervingen en een lange, gevaarlijk reis in Zoetermeer neer. De vluchtelingen hadden er toen al een tocht opzitten die voerde van hun stad Homs naar Libanon, Egypte en via een oversteek op een gammele boot naar Italië. Eenmaal daar aangekomen voerde de reis naar Nederland. Het tweetal woont nu sinds een jaar in Zoetermeer. Een heel verschil met de verschrikkingen van de oorlog, die de broers duizenden kilometers van huis dreef.



De broers worden opgevangen in een statushouderstraject. De Zoetermeerse variant hiervan gooit ook landelijk hoge ogen. De gemeente voorziet de nieuwkomers van taallessen, scholing en cursussen om de statushouders zo optimaal te laten integreren in de nieuwe samenleving.



Meer menselijkheid

Daar, stelt Klaas Leerlooijer, wringt de schoen. Van de twee broers zul je het niet horen. Die zijn al lang blij dat ze aan de gruwelen van de oorlog zijn ontsnapt. Maar de 75-jarige vrijwilliger die het tweetal les in de Nederlandse taal geeft, fronst de wenkbrauwen als hij ziet hoe de officiële instanties met statushouders communiceren. Dat is in de regel niet aangepast aan het taalniveau van hen. ,,Er moet meer menselijkheid en op anderstaligen aangepaste communicatie zijn." Leerlooijer vindt bijvoorbeeld dat niet goed duidelijk werd gemaakt dat de inrichting van de woning van de broers wordt afgeschreven van hun uitkering.



,,Duizenden euro's die ze terug moeten betalen." Volgens Leerlooijer houden de broers per week net iets meer dan twee tientjes over om van te leven. Hij trekt aan de bel. De gemeente laat weten beleid te volgen. Inrichtingskosten zijn immers een lening en worden dus verrekend.



Taalbarrière

Een belangrijker punt is de Nederlandse taal. Die vormt een flinke barrière voor veel statushouders, terwijl een goede beheersing van de taal de beste kansen biedt. De overgang van taalcursus naar vervolgstudie verloopt te snel, vindt Leerlooijer dan ook. Hij pleit voor langere taaltrajecten die meer op maat gemaakt zijn. ,,Kijk wat de mogelijkheden zijn en pas het daar op aan."



De Syrische broers zijn vooral opgelucht. Ze hebben weer toekomstperspectief, zoals Anwar vertelt. ,,Ik werk als stagiair in een winkel. Ik volg ook een opleiding tot assistent logistiek medewerker. Het gaat helemaal goed."